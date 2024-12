O Elton John σε νέα αποκάλυψη για την υγεία του: «Έχω χάσει την όρασή μου»

Ο Elton John έδωσε νέες πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του μετά την αποκάλυψη μιας «σοβαρής λοίμωξης των ματιών του», καθώς στην τελευταία δημόσια εμφάνισή του παραδέχτηκε ότι έχει χάσει την όρασή του.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο θρυλικός τραγουδιστής-τραγουδοποιός δήλωσε ότι αντιμετώπισε μια μόλυνση το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Νότια Γαλλία που του άφησε «μόνο περιορισμένη όραση στο ένα μάτι». «Θα θεραπευτώ, αλλά είναι μια εξαιρετικά αργή διαδικασία και θα χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να επιστρέψει η όραση στο προσβεβλημένο μάτι», επεσήμανε.

Την περασμένη εβδομάδα (26 Νοεμβρίου), ο John έκανε ένα update στην κατάστασή του, αποκαλύπτοντας ότι έχουν περάσει «τέσσερις μήνες» από τότε που δεν μπορούσε να δει σωστά. «Και το αριστερό μου μάτι δεν είναι το καλύτερό μου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η τρέχουσα κατάσταση της υγείας του έχει ως αποτέλεσμα να αισθάνεται «κολλημένος» ενώ εργάζεται σε ένα νέο άλμπουμ αφού «δεν μπορεί να δει ούτε στίχο».

.@eltonofficial shares a glimpse into his personal life with new documentary, "Elton John: Never Too Late." The music legend revealed to @robinroberts that he lost sight in his right eye in July due to an infection. pic.twitter.com/sKza3RMbQo