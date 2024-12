Οι The Cure κυκλοφορούν το "A Fragile Thing" σε EP

Οι The Cure κυκλοφόρησαν ένα νέο EP του "A Fragile Thing", που περιέχει μια ζωντανή έκδοση του single και remixes από τον Robert Smith.

Το πρωτότυπο κομμάτι εμφανίζεται στο 14ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Songs Of A Lost World, το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα και ακολουθεί το 4:13 Dream του 2008.

Στις 29 Νοεμβρίου, ο Smith και οι συνεργάτες του μοιράστηκαν μια συλλογή τεσσάρων κομματιών που περιλαμβάνει μια ερμηνεία του "A Fragile Thing" από την κοσμοϊστορική παρουσίαση του άλμπουμ τους στο Troxy του Λονδίνου, την 1η Νοεμβρίου. Το EP περιλαμβάνει επίσης remix σε δημιουργία του frontman, που ονομάζεται "A Fragile Thing – RS24 Remix", καθώς και μια συντομευμένη ραδιοφωνική επεξεργασία μαζί με την αρχική έκδοση.

«Σας ευχαριστούμε και πάλι όλους όσους βοήθησαν να γίνει η βραδιά στο Troxy London τόσο ξεχωριστή στο δωμάτιο και σε όλο τον κόσμο», έγραψαν οι The Cure για να ανακοινώσουν την κυκλοφορία του EP και να ευχαριστήσουν με αυτόν τον τρόπο τους fans τους.

A FRAGILE THING EP - FEATURING ROBERT SMITH REMIXES OF THE ALBUM VERSION AND THE LIVE AT TROXY LONDON VERSION - IS AVAILABLE TO STREAM NOW AT https://t.co/HCXmQdRcK3 pic.twitter.com/0OTwGPUFNG