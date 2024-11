Οι The Cure ερμηνεύουν το Songs of a Lost World και τα παλιά τους hits live στο Λονδίνο (Full Live Stream)

Charli XCX – Brat and it’s completely different but also still brat

Οι The Cure γιόρτασαν το νέο τους άλμπουμ, Songs of a Lost World, με ένα μαραθώνιο τρίωρο live show στο London’s Troxy, το οποίο μεταδόθηκε επίσης ζωντανά στο διαδίκτυο.

Η βραδιά ξεκίνησε με μια παρουσίαση όλου του νέου τους άλμπουμ Songs of a Lost World που είναι και το νέο έργο του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε μετά από 16 χρόνια. Έπειτα, ο Robert Smith και οι συνεργάτες του έπαιξαν μια σειρά από κλασικές επιτυχίες τους, συμπεριλαμβανομένων των "Plainsong", "Pictures of You", Lovesong, "Fascination Street", "Just Like Heaven" και "Disintegration".

Στη συνέχεια, οι Cure «κέρασαν» τους fans τους ένα σετ τραγουδιών - έκπληξη από το δεύτερο άλμπουμ τους του 1980, Seventeen Seconds, για τον εορτασμό της 45ης επετείου του, πριν κλείσουν τη βραδιά με ένα encore που περιλάμβανε τα "Lullaby", "Friday I'm in Love" και "Boys Don't Cry". Συνολικά, οι The Cure έπαιξαν συνολικά 31 τραγούδια κατά τη διάρκεια του τρίωρου σετ.

Η συναυλία της Παρασκευής στο Troxy σηματοδότησε τo μοναδικό full performance των The Cure για το 2024. Ωστόσο, τα μέλη σκοπεύουν να κάνουν μια εκτεταμένη περιοδεία από το 2025 μέχρι την «συνταξιοδότησή» τους το 2029.

Απολαύστε ολόκληρο το show μέσω YouTube:

Setlist

Alone

And Nothing Is Forever

A Fragile Thing

Warsong

Drone:Nodrone

I Can Never Say Goodbye

All I Ever Am

Endsong

Old Cure Songs and Hits

Plainsong

Pictures of You

High

Lovesong

Burn

Fascination Street

A Night Like This

Push

In Between Days

Just Like Heaven

From the Edge of the Deep Green Sea

Disintegration

“Seventeen Seconds” 45th anniversary selection

At Night

M

Secrets

Play for Today

A Forest

Encore:

Lullaby

The Walk

Friday I’m in Love

Close to Me

Why Can’t I Be You?

Boys Don’t Cry