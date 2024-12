Η Kesha αφιερώνει το νέο της single "Delusional" στον πρώην της

Το νέο single της Kesha έφτασε στις 29 Νοεμβρίου, μετά τον καλοκαιρινό «ύμνο» της καλλιτέχνιδας "Joyride" και, όπως και εκείνο το κομμάτι, συνυπογράφεται μαζί με τη Madison Love και τον συμπαραγωγό Zhone.

Η Kesha έδωσε κάποια hints για την κυκλοφορία του τραγουδιού τις τελευταίες ημέρες και πρόσφατα προκάλεσε αντιδράσεις από ορισμένους fans στο Διαδίκτυο, αφού έγινε αντιληπτό ότι το single artwork, έχει κατασκευαστεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Στο εξώφυλλο, ένας σωρός από δερμάτινες τσάντες γνωστής εταιρείας φαίνεται σκορισπισμένες στη μια πλευρά του δρόμου με τη λέξη "delusional" ζωγραφισμένη με σπρέι σε καθεμία από αυτές. Ωστόσο, πολλές λέξεις στις τσάντες είναι ανορθόγραφες, ενώ άλλες φαίνεται να περιέχουν χαρακτήρες που δεν μοιάζουν πολύ με πραγματικά γράμματα, κάτι το οποίο είναι κοινό φαινόμενο στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αλλά ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση έκαναν οι δηλώσεις της τραγουδίστριας ότι το single αφιερώνεται όντως σε πρώην της. Χαρακτηριστικά έγραψε στον λογαριασμό της στο X «Χαρούμενη delusional μέρα σε όλους εκτός από τον πρώην μου» και «ο πρώην μου πρέπει να κρυφτεί την Παρασκευή».

"You should pay me for all the hours/ That I let you in the presence of my power/ You had potential, but potential doesn’t matter/ I’m already long gone," τραγουδά στους πρώτους στίχους και καταλήγει στο ρεφρέν. "Baby, you’re delusional/ Thinking you could ever find somethin’ that’s as bеautiful/ Someone with a love likе mine/ I’m sick of the fightin’, sick of the climbin’/You made me hate this town".