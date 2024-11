Ακούστε την ανατρεπτική συνεργασία Snoop Dogg και Sting, "Another Part of Me"

Kim Deal - Nobody Loves You More

Snoop Dogg και Dr. Dre συνεργάστηκαν με τον θρυλικό Sting στο ολοκαίνουργιο single τους, με τίτλο "Another Part Of Me". Όλο το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Δεκεμβρίου.

Στο "Another Part Of Me", ο Snoop Dogg και ο Sting ξεκαθαρίζουν ότι έχουν ακλόνητη αυτοπεποίθηση και είναι έτοιμοι να αποκρούσουν κάθε εμπόδιο. Ως έμπειροι θρύλοι που έχουν αναλάβει το μερίδιό τους στην κριτική όλα αυτά τα χρόνια, οι ανέμελοι και προκλητικοί στίχοι τους αναζωογονούν και επιδεικνύουν την ανθεκτικότητά τους.

Το τραγούδι καθοδηγείται από έναν πολυεπίπεδο ρυθμό, χτισμένο πάνω στο "Message in a Bottle" των The Police από το μακρινό 1979. Ο Snoop Dogg κάνει την ανατροπή τραγουδώντας και δίνοντας μερικές αιχμηρές, δυνατές ατάκες. Ο Sting φέρνει μια δυνατή ενέργεια στο κομμάτι με παθιασμένο στίχο και φλογερά φωνητικά. Εν τω μεταξύ, ο Dr. Dre εμφανίζεται ως ο hype man, προσθέτοντας τα διακριτικά του στοιχεία για να κρατήσει την ενέργεια ψηλά από την αρχή μέχρι το τέλος.