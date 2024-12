Δείτε το NPR Tiny Desk Concert των TV On The Radio

Kim Deal - Nobody Loves You More

Οι TV On The Radio έκαναν το ντεμπούτο τους στο NPR Tiny Desk, ερμηνεύοντας επιτυχίες τους όπως το "Wolf Like Me".

Το indie rock συγκρότημα που επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στις περιοδείες μετά από πέντε χρόνια, είναι το τελευταίο που έχει προσκληθεί στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών. Το βίντεο κυκλοφόρησε την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου μέσα από τα social του συγκροτήματος.

Οι fans ανέμεναν την εμφάνιση των TV On The Radio στο Tiny Desk για χρόνια. Μετά την κυκλοφορία του βίντεο, το NPR αποκάλυψε ότι το συγκρότημα ήταν στη wishlist του από τότε που ξεκίνησαν τα πρώτα Tiny Desk Concerts το 2008.

«Δεν ξέρω τι συνέβη πριν από 15 χρόνια. Νομίζω ότι κάποio τηλεφώνημα ή email παρέπεσε, γιατί θέλαμε να το κάνουμε!» είπε ο frontman Tunde Adebimpe μετά τη συγκλονιστική ερμηνεία τους στο "Wolf Like Me".

«Καθόμασταν και συζητούσαμε μεταξύ μας λέγοντας. Δεν ξέρω γιατί δεν μας θέλουν!», πρόσθεσε το μέλος του συγκροτήματος, Kyp Malone. To set των TV On The Radio στο Tiny Desk περιλαμβάνει δύο tracks από τις απαρχές της μπάντας, τα "Satellite" και "Young Liars" αλλά και το "Could You" του 2014, στο οποίο συνοδεύονται από τον βιμπραφωνίστα Yusuke Yamamoto.