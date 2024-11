«Σαρώνει» ψηφιακά παγκοσμίως το νέο άλμπουμ-έκπληξη του Kendrick Lamar "GNX"

Μια έκπληξη στους fans του έκανε ο Kendrick Lamar με την κυκλοφορία - "έκπληξη" ενός ολοκαίνουργιου άλμπουμ με τίτλο GNX.

Ο ράπερ δημοσίευσε έναν σύνδεσμο που οδηγεί στο άλμπουμ του στις σελίδες του στα social την Παρασκευή (22 Νοεμβρίου) στις 5 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου. Τα 12 κομμάτια 44 λεπτών κυκλοφορούν τώρα σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες streaming.

To GNX είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ του Lamar και το πρώτο μετά το άλμπουμ του 2022 Mr. Morale & The Big Steppers και περιλαμβάνει κομμάτια παραγωγής των Jack Antonoff, Kamasi Washington, Mustard, Terrace Martin και Sounwave. Στο άλμπουμ ακούγονται επίσης η SZA με guest φωνητικά αλλά και διάφοροι «υπαινιγμοί» σε άλλους εκπροσώπους της ραπ σκηνής.

Tracklist & Spotify Global Charts

squabble up - Debuted at #3

luther - Climbed 4 places to a new peak of #4

wacced out murals - Debuted at #5

tv off - Debuted at #6

hey now - Debuted at #8

man at the garden - Debuted at #9

reincarnated - Debuted at #10

dodger blue - Debuted at #13

heart pt. 6 - Debuted at #14

peekaboo - Debuted at #15

gnx - Debuted at #22

gloria - Debuted at #23