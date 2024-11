Η Sade Adu αποκάλυψε ένα νέο μουσικό βίντεο για το "Young Lion", το νέο single της που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο πολυσυλλεκτικό άλμπουμ TRAИƧA.

Σηματοδοτώντας το πρώτο της νέο τραγούδι μετά από έξι χρόνια, το "Young Lion" είναι ένας εγκάρδιος φόρος τιμής στον τρανς γιο της Sade, Izaak με τρυφερούς στίχους όπως, "So run down the mountains / Run down the hills of your dreams / You are evеrything / You have everything you need / So run down thе mountains / Arms open wide / Run down the hills of your dreams / Arms open wide." Το μουσικό βίντεο περιλαμβάνει τρυφερά πλάνα της Sade και του Izaak από τότε που ο Izaak ήταν μωρό.

Το single κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο και συμπεριλήφθηκε στο TRAИƧA: Selects. Το πλήρες έργο επιμελήθηκε η εταιρεία Red Hot και περιλαμβάνει κομμάτια από πολλούς καλλιτέχνες, όπως οι André 3000, Sam Smith, Jeff Tweedy, Faye Webster, Moses Sumney, Adrianne Lenker, Allison Russell, Fleet Foxes, Beverly Glenn-Copeland, Green. -House, Clairo, Bartees Strange και άλλων.