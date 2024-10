Νέο τραγούδι από την Sade μετά από έξι χρόνια - Ακούστε το "Young Lion"

H TRAИƧA: Selects, μια συλλογή πέντε κομματιών από το επερχόμενο concept άλμπουμ, TRAИƧA, έφτασε, με νέο κομμάτι από τη Sade Adu. Το single "Young Lion" σηματοδοτεί το νέο κομμάτι της καλλιτέχνιδας μετά από έξι χρόνια και είναι αφιερωμένο στο γιο της, Izaak, που είναι transgender.

Το TRAИƧΑ που κυκλοφορεί μέσω του μη κερδοσκοπικού ακτιβιστικού μουσικού οργανισμού Red Hot, γιορτάζει τους trans και τα non binary άτομα. Για την δημιουργία του έχουν συνεργαστεί περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες.

Στο TRAИƧA: Selects περιλαμβάνονται επίσης δύο singles που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν: το "Ever New" των Sam Smith και Beverly Glenn-Copeland και μια έκδοση του "I Would Die 4 U" των Lauren Auder και Wendy & Lisa of the Revolution.

Το TRAИƧA στο σύνολό του αναμένεται στις 22 Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει τραγούδια των Jeff Tweedy, Faye Webster, Clairo, Perfume Genius, Alan Sparhawk, Bartees Strange, Adrianne Lenker, Fleet Foxes, Julien Baker, Laura Jane Grace, Moses Sumney, Kelela, Kara Jackson, Julie Byrne, Teddy Geiger, Frankie Cosmos, Devandra Banhart, Bill Callahan, Hunter Schafer, Christian Lee Hutson, Sharon Van Etten, Ezra Furman και πολλών άλλων.