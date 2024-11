Η Kim Deal των Pixies και των The Breeders κυκλοφορεί το πρώτο solo album της "Nobody Loves You More"

Autow Nite Superstore – Running Towards The End of the Light

Το Nobody Loves You More είναι το ντεμπούτο άλμπουμ της Kim Deal, παρόλο που δεν είναι η πρώτη φορά που η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει solo μουσική. Τα παλαιότερα τραγούδια του άλμπουμ, "Are You Mine?" και "Wish I Was", γράφτηκαν και ηχογραφήθηκαν αρχικά το 2011 λίγο μετά την αποχώρηση της Deal από το Lost Cities Tour των Pixies και την επιστροφή της στο Λος Άντζελες.

Η τελευταία ηχογράφηση για το Nobody Loves You More πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 με τον στενό φίλο της Steve Albini, ο οποίος δούλεψε το τελευταίο κομμάτι "A Good Time Pushed" στο Electrical Audio στούντιό του στο Σικάγο. Για τη δημιουργία του άλμπουμ δούλεψε και με άλλους συνεργάτες της από το παρελθόν και το παρόν των Breeders (Mando Lopez, Kelley Deal, Jim Macpherson, Britt Walford) αλλά και με τους Raymond McGinley (Teenage Fanclub), Jack Lawrence (Raconteurs) και τις Fay Milton & Ayse Hassan (Savages). Η μίξη του Nobody Loves You More έγινε από τη Marta Salogni και το mastering από τη Heba Kadry.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Deal, το άλμπουμ δουλεύτηκε για αρκετά χρόνια και κάθε τραγούδι έχει τη δική του ιστορία. Στο "Summerland" μιλά για τις χειμερινές διακοπές με τους γονείς της στα Keys της Florida, στο "Coast" θυμάται τα γαμήλια πάρτι στο resort Margaritaville και στο "Are You Mine?" την άνοια της μητέρας της. Συνολικά, το άλμπουμ είναι μια γιορτή της απαράμιλλης τέχνης της Deal που κλείνει το μάτι όχι μόνο στις κορυφαίες στιγμές της καριέρας της ως μέλος μερικών από τα σημαντικότερα συγκροτήματα σε όλο το εναλλακτικό τοπίο (Pixies, The Amps, The Breeders) αλλά και προς το πολιτιστικό της στίγμα διαχρονικά που έχει επηρεάσει μουσικούς από τον Kurt Cobain μέχρι την Olivia Rodrigo.

Το Nobody Loves You More είναι διαθέσιμο ψηφιακά, σε CD, κασσέτα (αποκλειστικά από το bandcamp), σε standard μαύρο βινύλιο, σε Florida Orange βινύλιο (αποκλειστικά από ανεξάρτητα δισκοπωλεία) και σε Dazzling Galaxy βινύλιο (από τα online stores της 4AD & της Deal).