Jessie Ware και Salute ενώνουν τις δυνάμεις τους στο "Heaven in Your Arms"

Share this

Η συνεργασία της Jessie Ware και του Salute είναι από αυτές που δεν τις περιμένεις αλλά καταλήγουν ενδιαφέρουσες.

Σε ένα δελτίο τύπου, η Ware είπε για τη συνεργασία της: «Είμαι fan του Salute και ήμουν στο set του στο Sónar αυτό το καλοκαίρι. Από εκείνο το σημείο ήμουν αποφασισμένη να συνεργαστώ μαζί τους. O Salute μου έστειλε ένα σωρό κομμάτια και αυτό το beat ξεχώρισε. Ήθελα να φτιάξω κάτι αισιόδοξο και ρομαντικό. Μου θυμίζει το γκαράζ στο οποίο χόρευα στην εφηβεία μου, αλλά, φυσικά, με τον μοναδικό και φουτουριστικό ήχο του Salute είναι ολοκαίνουργιο! Λατρεύω το τραγούδι και το να βλέπω πώς πέφτει στα σόου του Salute στις πολιτείες με κάνει τόσο ενθουσιασμένη που θα το ερμηνεύσω μαζί του μια ή δύο μέρες!».

Το κομμάτι ακολουθεί το ντεμπούτο άλμπουμ του Salute, True Magic, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Μετά από το That! Feels Good!, η Ware συνεργάστηκε με τη Romy των xx στο "Lift You Up".