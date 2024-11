Οι Beatles υποψήφιοι στα Grammy για το "Now And Then"

Τα φετινά Grammy Awards ήταν η αφορμή για πολλά ρεκόρ. Μεταξύ αυτών ρεκόρ σημείωσε το τραγούδι "Now And Then" των Beatles. Το τραγούδι θεωρείται «το τελευταίο» του συγκροτήματος, κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο και δημιουργήθηκε με μια ηχογράφηση αρχείου του John Lennon από το 1977. Περιλάμβανε επίσης overdubs κομματιών κιθάρας που είχε γράψει ο Harrison το 1995.

Η υποψηφιότητα του τραγουδιού θέτει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη χρονική απόσταση που έχει μεσολαβήσει μεταξύ υποψηφιοτήτων για καλλιτέχνη. Ωστόσο οι fans δεν είναι ευχαριστημένοι με την παράλειψη του John Lennon και του George Harrison από τη νέα υποψηφιότητα για Grammy των Beatles για το "Now And Then".

Σύμφωνα με τη διοργάνωση ο Lennon και ο Harrison, που έφυγαν από τη ζωή το 1980 και το 2001 αντίστοιχα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για Grammy, καθώς δεν συνεισέφεραν σε πρόσφατα ηχογραφημένα στοιχεία στο κομμάτι και έτσι δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη υποψηφιότητα.

The Beatles' 'Now and Then' has officially been nominated for both Record of the Year and Best Rock Performance at the 2025 Grammy Awards.



John Lennon's 1977 demo tape was worked on by Paul McCartney, George Harrison, and Ringo Starr in 1995, and was finally completed in 2023. pic.twitter.com/HAJmaJmmw9