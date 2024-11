H Beyoncé σπάει παγκόσμιο ρεκόρ στα Grammy 2025 με 11 υποψηφιότητες

Η Beyoncé συνεχίζει να γράφει ιστορία με το άλμπουμ της για το 2024, Cowboy Carter, που είναι «ωδή» στη μουσική της country και έχει συγκεντρώσει τώρα 11 υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy του 2025.

Παρά το γεγονός ότι η Beyoncé αποκλείστηκε από τα βραβεία της country CMA 2024, χωρίς να κερδίσει ούτε μία υποψηφιότητα, μπήκε σε κατηγορίες σε διάφορα είδη στα βραβεία Grammy 2025, των οποίων η απονομή έχει προγραμματιστεί για τις 2 Φεβρουαρίου. Εκτός από τις κατηγορίες Τραγούδι της Χρονιάς, Δίσκος της Χρονιάς και Άλμπουμ της Χρονιάς, τραγούδια από το Cowboy Carter προσγειώθηκαν σε κατηγορίες των country, pop, Americana και μελωδικής ραπ.

Με την ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων, η Beyoncé γίνεται επίσημα η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των βραβείων Grammy με 99 υποψηφιότητες σε όλη την ιστορία της καριέρας της. To άλμπουμ Cowboy Carter λίγο έλειψε να σπάσει το ρεκόρ του Thriller του Michael Jackson, το οποίο κέρδισε 12 υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy το 1984. Οι 11 υποψηφιότητες είναι επίσης οι περισσότερες υποψηφιότητες που έχει λάβει ποτέ μια γυναίκα καλλιτέχνιδα σε έναν χρόνο στα Grammy.

Οι υποψηφιότητες της Beyoncé για τα Grammy 2025:

Best Country Album — COWBOY CARTER

Best Country Song – "TEXAS HOLD ‘EM"

Best Country Duo Performance — "II MOST WANTED" with Miley Cyrus

Best Country Solo Performance — "16 CARRIAGES"

Best Pop Solo Performance — "BODYGUARD"

Best Pop Duo/Group Performance — "LEVII’S JEANS" with Post Malone

Best Americana Performance — "YA YA"

Best Melodic Rap Performance — "SPAGHETTI" with Linda Martell and Shaboozey

Song of the Year — "TEXAS HOLD ‘EM"

Record of the Year — "TEXAS HOLD ‘EM"

Album of the Year — "COWBOY CARTER"