Οι υποψηφιότητες των Grammy Awards 2025

Οι υποψηφιότητες για τα 67α ετήσια βραβεία Grammy έχουν βγει και η Beyoncé πρωτοστατεί, με 11 υποψηφιότητες.

Οι νέες υποψηφιότητες της χάρισαν τον τίτλο της καλλιτέχνιδας με τις περισσότερες υποψηφιότητες όλων των εποχών, με συνολικά 99 υποψηφιότητες σε όλη την καριέρα της. Οι Beatles, η Billie Eilish, η Chappell Roan, η Charli XCX, ο Kendrick Lamar, η Sabrina Carpenter και η Taylor Swift θα "αγωνιστούν" εναντίον της για το Δίσκο της Χρονιάς.

Οι ανερχόμενες καλλιτέχνιδες Roan όσο και Carpenter έχουν προταθεί για τον τίτλο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη, πράγμα που σημαίνει ότι συμμετέχουν και στις τέσσερις γενικές κατηγορίες που είναι ανοιχτές για ηχογράφηση καλλιτεχνών σε διάφορα είδη. Αν κάποιος καλλιτέχνης κερδίσει αυτή την κατηγορία, καθώς και τις κατηγορίες του δίσκου, του τραγουδιού και του άλμπουμ της χρονιάς θα γίνει ο πρώτος που θα το πετύχει αυτό μετά τη σαρωτική νίκη - ορόσημο της Billie Eilish το 2020.

Τα φετινά βραβεία Grammy συνεχίζουν την «κυριαρχία» των γυναικών στη μουσική που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια καθώς και οι φετινές υποψηφιότητες έχουν δει μέχρι στιγμής γυναίκες καλλιτέχνες να διεκδικούν έξι από τις οκτώ υποψηφιότητες τόσο για το άλμπουμ της χρονιάς όσο και για το ρεκόρ της χρονιάς.

Οι υποψηφιότητες των φετινών Grammy Awards:

Το Άλμπουμ της Χρονιάς

André 3000 — New Blue Sun

Beyoncé — Cowboy Carter

Sabrina Carpenter —Short n’ Sweet

Charli XCX — Brat

Jacob Collier — Djesse Vol. 4

Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan — The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift — The Tortured Poets Department

Το τραγούδι της Χρονιάς

Beyoncé – “Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Ο δίσκος της χρονιάς

The Beatles – “Now And Then”

Beyoncé – “Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Charli XCX – “360”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Ο καλλιτέχνης/ η καλλιτέχνιδα της Χρονιάς

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής

Nick Cave & the Bad Seeds – Wild God

Clairo – Charm

Kim Gordon – The Collective

Brittany Howard – What Now

St. Vincent – All Born Screaming

Καλύτερη ερμηνεία εναλλακτικής μουσικής

Cage the Elephant – “Neon Pill”

Nick Cave & The Bad Seeds – “Song of the Lake”

Fontaines D.C. – “Starburster”

Kim Gordon – “Bye Bye”

St. Vincent – “Flea”

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία

The Beatles – “Now And Then”

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

Green Day – “The American Dream Is Killing Me”

IDLES – “Gift Horse”

Pearl Jam – “Dark Matter”

St. Vincent – “Broken Man”

Καλύτερο Ροκ τραγούδι

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

St. Vincent – “Broken Man”

Pearl Jam – “Dark Matter”

Green Day – “Dilemma”

IDLES – “Gift Horse”

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

The Black Crowes – Happiness Bastards

Fontaines D.C. – Romance

Green Day – Saviors

Idles – Tangk

Pearl Jam – Dark Matter

The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Jack White – No Name

Καλύτερη solo pop ερμηνεία

Beyoncé – “Bodyguard”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Charli XCX – “Apple”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Καλύτερη ερμηνεία pop ντουέτου/γκρουπ

Gracie Abrams feat. Taylor Swift – “us.”

Beyoncé feat. Post Malone – “Levii’s Jeans”

Charli XCX & Billie Eilish – “Guess”

Ariana Grande, Brandy & Monica – “The Boy Is Min”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Καλύτερο pop φωνητικό άλμπουμ

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Ariana Grande – Eternal Sunshine

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Καλύτερη χορευτική/ηλεκτρονική ηχογράφηση

Disclosure – “She’s Gone, Dance On”

Four Tet – “Loved”

Fred Again and Baby Keem – “Leavemealone”

Justice and Tame Impala – “Neverender”

Kaytranada feat. Childish Gambino – “Witchy”

Καλύτερο χορευτικό/ηλεκτρονικό άλμπουμ

Charli XCX – Brat

Four Tet – Three

Justice – Hyperdrama

Kaytranada – Timeless

Zedd – Telos

Καλύτερο Ραπ άλμπουμ

J. Cole — Might Delete Later

Common & Pete Rock — The Auditorium, Vol. 1

Future & Metro Boomin — We Don’t Trust You

Eminem — The Death Of Slim Shady

Doechii — Alligator Bites Never Heal

Καλύτερο Ραπ τραγούδι

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – “Like That”

Glorilla – “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Rapsody & Hit-Boy – “Asteroids”

¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid feat. Playboi Carti – “Carnival”

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

GloRilla – “Yeah Glo!”

Eminem – “Houdini”

Cardi B – “Enough (Miami)”

Doechii – “NISSAN ALTIMA”

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – “Like That”

Common, Pete Rock, and Posdnuos – “When The Sun Shines Again”

Καλύτερη Ερμηνεία Μελωδικής Ραπ

Jordan Adetunji feat. Kehlani – “Kehlani”

Beyoncé feat. Linda Martell and Shaboozey – “Spaghettii”

Future and Metro Boomin feat. The Weeknd – “We Still Don’t Trust You”

Latto – “Big Mama”

Rapsody feat. Erykah Badu – “3:AM”

Καλύτερο country άλμπουμ

Beyoncé – Cowboy Carter

Post Malone – F-1 Trillion

Kacey Musgraves – Deeper Well

Chris Stapleton – Higher

Lainey Wilson – Whirlwind

Καλύτερη σόλο pop ερμηνεία country

Beyoncé – “16 Carriages”

Jelly Roll – “I Am Not Okay”

Kacey Musgraves – “The Architect”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Chris Stapleton – “It Takes a Woman”

Καλύτερο Urban άλμπουμ

Bad Bunny – Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Mañana

J Balvin – Rayo

Feid – Ferxxocalipsis

Residente – Las Letras Ya No Importan

Young Miko – Att

Καλύτερο μουσικό βίντεο

A$AP Rocky – “Tailor Swif”

Charli XCX – “360”

Eminem – “Houdini”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”