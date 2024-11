Οι Linkin Park παρουσιάζουν σε συναυλία τους το ακυκλοφόρητο "Casualty"

Οι Linkin Park κατά τη διάρκεια συναυλίας τους, παρουσίασαν ένα ακόμη νέο τραγούδι που ονομάζεται "Casualty".

Το κομμάτι προέρχεται από το άλμπουμ επιστροφής του συγκροτήματος From Zero, το οποίο θα είναι το πρώτο τους μετά τον θάνατο του frontman Chester Bennington και με την προσθήκη της νέας frontwoman, Emily Armstrong. Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή (15 Νοεμβρίου).

Οι Linkin Park παρουσίασαν στο κοινό τους το νέο κομμάτι του άλμπουμ κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας τους From Zero, η οποία περιελάμβανε μια στάση στο Glove Life Field στο Ντάλας του Τέξας, το βράδυ της Παρασκευής (8 Νοεμβρίου).

Με τίτλο "Casualty", το τραγούδι διαγράφει την πορεία των προηγούμενων single "Heavy Is The Crown", "The Emptiness Machine" και "Over Every Other".

Παρουσιάζοντας το τραγούδι στη σκηνή του Ντάλας στο μέσο του προγράμματος 28 τραγουδιών – ο Mike Shinoda είπε στους θαυμαστές: «Αν μπορούσε κάποιο show των Linkin Park να μας δείξει την μεγαλύτερη παγίδα στην οποία μπορούμε να πέσουμε, είναι αυτό».

"Let me out, set me free / I know all the secrets you keep / I, I won’t be / I won’t be your casualty", τραγουδά η Armstrong στο ρεφρέν.

Το τραγούδι ακούστηκε στο set λίγο αφότου ο Shinoda και η μπάντα του παρουσίασαν τον Page Hamilton των Helmet για μια εμφάνιση-έκπληξη, ερμηνεύοντας το "All For Nothing" των Linkin Park από το The Hunting Party ζωντανά για πρώτη φορά.