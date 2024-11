Ο Snoop Dog αποκαλύπτει τα μεγάλα ονόματα που συμμετέχουν στο νέο του άλμπουμ και μοιράζεται το teasing single "Gorgeous"

Charli XCX – Brat and it’s completely different but also still brat

Ένα από τα μεγαλύτερα δίδυμα του hip-hop επιστρέφει δυναμικά. Την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου, ο Snoop Dogg αποκάλυψε τη λίστα κομματιών για το επερχόμενο άλμπουμ του Dr. Dre, Missionary, το οποίο θα περιλαμβάνει guest εμφανίσεις από τους Sting, Eminem και άλλους. Έδωσε επίσης στη δημοσιότητα το πρώτο single του άλμπουμ, "Gorgeous", με τη συμμετοχή της Jhené Aiko.

Το single, "Gorgeous", έχει πολλά χαρακτηριστικά ενός τυπικού κομματιού του Snoop, μ' ένα χαλαρωτικό ρεφρέν που τραγουδά η Aiko. Ο Snoop Dogg στους στίχους του αναφέρεται στη δική του καριέρα και ανακηρύσσει τη θέση που του αρμόζει ως «ηγέτης της αγέλης».

Το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 13 Δεκεμβρίου μέσω των Death Row, Aftermath Entertainment και Interscope, θα σηματοδοτήσει το πρώτο άλμπουμ του Snoop Dogg που παράγεται εξ' ολοκλήρου από τον Dr. Dre μετά το ντεμπούτο άλμπουμ του το 1993, Doggystyle. Μερικοί από τους guest που συμμετέχουν στα 15 κομμάτια του νέου άλμπουμ είναι οι Jelly Roll, Method Man, 50 Cent, Dre και πολλοί άλλοι. Ο Tom Petty εμφανίζεται επίσης σ' ένα κομμάτι που ονομάζεται "Last Dance With Mary Jane", το οποίο πιθανώς αναφέρεται στο τραγούδι του "Mary Jane's Last Dance".

Missionary Tracklist:

01. Fore Play (feat. BJ the Chicago Kid)

02. Shangri-La

03. Outta da Blue (feat. Dr. Dre and Alus)

04. Hard Knocks

05. Gorgeous (feat. Jhené Aiko)

06. Last Dance with Mary Jane (feat. Tom Petty and Jelly Roll)

07. Pressure (feat. Dr. Dre and K.A.A.N.)

08. Another Part of Me (feat. Sting)

09. Skyscrapers (feat. Method Man and Smitty)

10. Fire (feat. Cocoa Sarai)

11. Gunz n Smoke (feat. 50 Cent and Eminem)

12. Sticcy Situation (feat. K.A.A.N. and Cocoa Sarai)

13. Now or Never (feat. Dr. Dre and BJ the Chicago Kid)

14. Gangsta Pose (feat. Dem Jointz, Stalone, and Fat Money)

15. The Negotiator