Οι LCD Soundsystem «βλέπουν μέσα μας» με το νέο τους single "X-Ray Eyes"

Ο James Murphy και οι συνεργάτες του μοιράστηκαν για πρώτη φορά το τραγούδι στο NTS Radio στις 22 Οκτωβρίου και τώρα το κομμάτι είναι πλέον διαθέσιμο στο Spotify, την Apple Music και σε άλλες υπηρεσίες streaming.

Το single είναι το πρώτο υλικό που μοιράζεται το γκρουπ μετά το "New Body Rhumba" από την ταινία του 2022 White Noise του Noah Baumbach, ενώ δίσκο έχουν να βγάλουν από το άλμπουμ του 2017 American Dream.

Το κομμάτι διακατέχεται από έναν παλλόμενο ρυθμό και μια παρόμοια ενέργεια με προηγούμενα έργα όπως τα "Yeah", "Losing My Edge" και "Time To Get Away". Στίχοι γεμάτοι «έκσταση» ισχυρίζονται ότι «έχουν μάτια» που μπορούν να δουν πίσω από τις μάσκες "got eyes that can see through your disguise" και τελικά κλιμακώνονται αποκαλύπτοντας τα πάντα "every busboy, cigarette girl, dental hygienist, backpacking teen, newspaper seller, and the nightclub MC, you’re everything – you’re all I can see. The bones in your body, the blood in your veins, your hasty decisions and behavioural chains…"

Το "X-Ray Eyes" είναι και το πρώτο δείγμα από το νέο άλμπουμ που ετοιμάζει η μπάντα και θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή το 2025.