Οι The Cure επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια - Ακούστε το "Songs of a Lost World"

Οι The Cure μετά από πολλά παιχνίδια με τους fans επιτέλους κυκλοφόρησαν το νέο άλμπουμ τους, Songs of a Lost World, που είναι και η πρώτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος εδώ και 16 χρόνια. Το άλμπουμ κυκλοφορεί σήμερα μέσω της Fiction/Capitol Records.

Αν και το άλμπουμ ανακοινώθηκε επίσημα τον Σεπτέμβριο μαζί με το πρώτο single "Alone", οι The Cure προετοιμάζουν την έλευσή του εδώ και αρκετό καιρό. Ο frontman Robert Smith αποκάλυψε στο NME ότι το νέο τους άλμπουμ είχε τίτλο από το 2022 και παρόλο που τα μέλη δεν μοιράστηκαν κανένα από τα τραγούδια του, ξεκίνησαν μια ολόκληρη περιοδεία βασισμένη σε αυτό με τίτλο "Shows of a Lost World" το 2022-2023.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας, έκαναν το ντεμπούτο τους αρκετά νέα τραγούδια που θα εμφανίζονταν στο άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένων των "Alone", "Endsong", "And Nothing Is Forever" και "I Can Never Say Goodbye". Στη συνέχεια, τα μέλη άλλαξαν τα λογότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ιστότοπό τους και άνοιξαν μια νέα λίστα αλληλογραφίας στις αρχές Σεπτεμβρίου, στέλνοντας αινιγματικές καρτ-ποστάλ στους fans που αποκάλυπταν τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ. Μετά την επίσημη ανακοίνωσή του, μοιράστηκαν επίσης ένα ακόμη single, το "A Fragile Thing".

Το Songs of a Lost World, το πρώτο τους άλμπουμ μετά το 4:13 Dream του 2008, είναι τώρα διαθέσιμο για streaming ολόκληρο. Όλα τα τραγούδια γράφτηκαν από τον Smith, που ανέλαβε και την παραγωγή του μαζί με τον Paul Corkett.

Η tracklist:

01. Alone

02. And Nothing Is Forever

03. A Fragile Thing

04. Warsong

05. Drone:Nodrone

06. I Can Never Say Goodbye

07. All I Ever Am

08. Endsong