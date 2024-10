Ακούστε το νέο single της Lady Gaga "Disease"

H Mother Monster επέστρεψε στην κορυφαία ποπ φόρμα που την έβαλε στον χάρτη. Λίγες μέρες μετά τα teasers που έδινε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram αποκάλυψε το νέο της κομμάτι "Disease" που είναι και το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της LG7.

Η πρώτη γεύση του νέου άλμπουμ φέρνει στο νου μας μερικά favorite classics στοιχεία από τη μουσική της Lady Gaga: «πιασάρικο» ρεφρέν και έξυπνοι ποπ στίχοι. Ακόμη και ο τίτλος του τραγουδιού θα μπορούσε να θεωρηθεί ως reference στην καριέρα της. Στο "Bad Romance", μια από τις πρώτες της επιτυχίες, τραγουδά, "I want your ugly, I want your disease/ I want your everything as long as it’s free."

Τώρα, όμως, η Gaga προσφέρεται να καταπολεμήσει την ασθένεια, τραγουδώντας "I could be your antidote tonight" στους στίχους πριν το ρεφρέν, "I could play the doctor, I can cure your disease."