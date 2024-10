"Over Every Other": Νέο single και video clip από τους Linkin Park

Μετά τα "Heavy Is The Crown" και "The Emptiness Machine" οι Linkin Park μοιράζονται ένα νέο συναισθηματικό κομμάτι "Over Every Other". Μάλιστα το video clip του single έχει επιμεληθεί ο DJ και creative director του συγκροτήματος, Joe Hahn. Το κομμάτι προέρχεται από το επερχόμενο άλμπουμ που σηματοδοτεί το μεγάλο comeback του συγκροτήματος From Zero και θα κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου.

Το απόκοσμο νέο τραγούδι ξεκινά από μια μινιμαλιστική αφετηρία και σταδιακά οδηγείται σε μια εντυπωσιακή κορύφωση. Οι στίχοι του περιγράφουν μια κατάσταση διαπροσωπικής σύγκρουσης "But you won’t let me breathe/And I’m not ever right/All we are is talking/Over each other", ερμηνεύει η Emily Armstrong.

Το κλιπ δείχνει την Armstrong να βγαίνει από τα συντρίμμια ενός τροχαίου ατυχήματος, ενώ ο τηλεοπτικός σύντροφός της βρίσκεται αναίσθητος. Στη συνέχεια, το βίντεο αποκαλύπτει ότι το ζευγάρι μάλωνε ενώ η Armstrong οδηγούσε το αυτοκίνητο.