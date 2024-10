O Damiano David αποκαλύπτει το νέο solo single του "Born With A Broken Heart"

O frontman των Måneskin δίνει στους fans μια δεύτερη γεύση από το επερχόμενο solo άλμπουμ του, το οποίο δεν έχει λάβει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας. Το "Born With A Broken Heart" συνδυάζει μια ωραία ροκ και anthemic συγχορδία με συγκινητικούς και συναισθηματικούς στίχους που αναφέρονται σε μια βαθιά προσωπική και σκοτεινή περίοδο της ζωής του τραγουδιστή.

Το ρεφρέν του τραγουδιού αναφέρεται σε κάποιον που προσπαθεί να σώσει τον έρωτά του από τον κακό του εαυτό: "What if I said I’m trying / To save your love from dying / Baby I’m too far gone / Don’t want to see you crying / But I just know who I am / Maybe that’s the hardest part / Baby you can’t fix me / I was born with a broken heart".

Ο Damiano δήλωσε για το νέο τραγούδι σε συνέντευξη Τύπου: «Όταν έγραψα αυτό το τραγούδι, έβγαινα από μια πολύ σκοτεινή συνθήκη, ένιωθα ότι είμαι συναισθηματικά κενός και φοβόμουν ότι είχα χάσει την ικανότητά μου να νιώθω πράγματα, είτε καλά είτε άσχημα. Αυτό συνέβαινε ενώ ξεκινούσα την πιο ουσιαστική σχέση της ζωής μου και ο φόβος να μην είμαι ικανός ή έτοιμος ήταν μεγάλος».