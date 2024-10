Ανακοινώθηκε το line-up του Primavera Sound Festival 2025

Charli XCX, Chappell Roan και Sabrina Carpenter -τα brat κορίτσια της pop, όπως γράφαμε το καλοκαίρι- θα εμφανιστούν το καλοκαίρι του 2025 στο Primavera Sound Festival της Βαρκελώνης, το οποίο μόλις ανακοίνωσε μέσω social, σήμερα Πέμπτη 24 Οκτωβρίου το line-up του. Αυτή τη φορά, περισσότερο από ποτέ, το καταλανικό φεστιβάλ εστιάζει στα ονόματα του σήμερα και αφήνει κατά μέρος τις ανακοινώσεις reunions (παρά την "nostalgia sells" τάση που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες, με τους Oasis, για παράδειγμα, να ανακοινώνουν περιοδεία και τους The Cure να κυκλοφορούν νέο δίσκο).

Άλλα ονόματα που εμφανίζονται με μεγάλα γράμματα στην αφίσα, που περιλαμβάνει συνολικά 147 καλλιτέχνες, είναι οι LCD Soundsystem, η FKA Twigs (που πέρσι είχε αναγκαστεί να ακυρώσει την εμφάνισή της στο φεστιβάλ), οι HAIM, οι Idles, οι Fontaines D.C., ο Jamie xx, ο Floating Points, οι Beach House, οι Stereolab, οι Turnstile, οι TV On The Radio, οι Wet Leg και άλλοι.

To φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί 5-7 Ιουνίου στο Parc del Fòrum της Βαρκελώνης και η προπώληση θα ξεκινήσει στις 28 Οκτωβρίου, με το site να είναι ήδη ανοιχτό για registration.

Here and Now.



Register now to access the full festival ticket Fan Sale, available from 28/10 at 11:00H (CET). General sale will start on 29/10 at 11:00H (CET).



