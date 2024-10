Οι Florence & The Machine ανακοινώνουν νέο live album με τίτλο "Symphony of Lungs"

Οι Florence + The Machine ανακοίνωσαν ένα νέο live άλμπουμ με τίτλο Symphony of Lungs (BBC Proms at the Royal Albert Hall), που ηχογραφήθηκε κατά την πρόσφατη εμφάνιση του συγκροτήματος με τον Jules Buckley και την Ορχήστρα του για τον εορτασμό της 15ης επετείου από τo ντεμπούτο του. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 25 Οκτωβρίου και η φυσική κυκλοφορία του θα ακολουθήσει στις 14 Μαρτίου 2025.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ κλασσικής μουσικής BBC Proms και πρόκειται να μεταδοθεί στο BBC Two και στο iPlayer το Σάββατο 19 Οκτωβρίου.

«Πάντα πίστευα ότι ίσως θα έδινα στο πρώτο μου άλμπουμ έναν μεγάλο τίτλο. Το Under Heaven Over Hell (εν συντομία, "uhoh") ήταν μια καλή ιδέα», δήλωσε η Florence Welch. «Όμως, όταν σκέφτηκα το Lungs, ήξερα ότι έπρεπε να είναι αυτό. Αυτό το άλμπουμ είναι πραγματικά εισπνοή-εκπνοή, μια κακοφωνία ιδεών και επιρροών. Το να γίνονται τα πράγματα τόσο μεγάλα τόσο γρήγορα σε ένα ντεμπούτο άλμπουμ είναι ταυτόχρονα μια άγνωστη ευλογία και μια κατάρα. Ποτέ δεν ξέρεις αν ο δίσκος (ή το άτομο που τον δημιουργεί) θα επιβιώσει».

Η καλλιτέχνιδα πρόσθεσε: «Το να μπορώ να επιστρέψω σε αυτό, 15 χρόνια και πέντε άλμπουμ αργότερα, και να το αγαπούν ακόμα τόσο πολύ είναι το πιο εξαιρετικό πράγμα. Το να το αναδημιουργήσουμε με τον Jules Buckley και την Ορχήστρα του ήταν μια πράξη κάθαρσης».

Symphony of Lungs – BBC Proms at the Royal Albert Hall Tracklist:

01. Drumming Song

02. My Boy Builds Coffins

03. You’ve Got the Love

04. Bird Song

05. Swimming

06. I’m Not Calling You a Liar

07. Kiss with a Fist

08. Howl

09. Girl with One Eye

10. Hardest of Hearts

11. Rabbit Heart (Raise It Up)

12. Blinding

13. Hurricane Drunk

14. Cosmic Love

15. Between Two Lungs

16. Dog Days Are Over

17. Falling