O Ozzy Osbourne τιμάται για δεύτερη φορά στο Rock & Roll Hall Of Fame - Δείτε το all star tribute που του επεφύλασσαν

Ο Ozzy Osbourne εισήχθη στο Rock & Roll Hall Of Fame για δεύτερη φορά όπου τιμήθηκε με ένα all-star tribute από τους Billy Idol, Jelly Roll και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες της ροκ. Ο «Πρίγκιπας του Σκότους» είχε προηγουμένως εισαχθεί, ως μέλος των Black Sabbath το 2006 αλλά το Σάββατο 19 Οκτωβρίου τιμήθηκε ως solo καλλιτέχνης.

Το ειδικό αφιέρωμα ξεκίνησε με τον Maynard James Keenan και το "Crazy Train" και ο ίδιος Ozzy, τραγούδησε τον εμβληματικό εναρκτήριο στίχο του τραγουδιού "All aboard!". Μετά από αυτό, ο Jelly Roll διασκεύασε την power μπαλάντα του Osbourne "Mama, I’m Coming Home" και ο Billy Idol έκλεισε το show με το "No More Tears".

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής ομιλίας του o Osbourne, είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους fans του σύντομα και είπε πως δεν ήθελε να βαρύνει το κοινό του με έναν κουραστικό μονόλογο. Στη συνέχεια, έκανε ξεχωριστή αναφορά στον εκλιπόντα κιθαρίστα του Randy Rhoads και τη σύζυγό του Sharon: «Πρέπει να πω ένα πράγμα για έναν τύπο που λέγεται Randy Rhoads. Αν δεν τον είχα γνωρίσει, δεν νομίζω ότι θα καθόμουν εδώ τώρα. Και περισσότερο από αυτό, τη γυναίκα μου Sharon. Μου έσωσε τη ζωή. Και τα εγγόνια μου και τα μωρά μου. Τους αγαπώ όλους.»