H Cher ερμηνεύει μαζί με την Dua Lipa το εμβληματικό "Believe"

Η Cher ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα στη τελετή του Rock & Roll Hall of Fame, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η 78χρονη καλλιτέχνιδα τραγούδησε με το pop icon της νέας γενιάς Dua Lipa την μεγάλη της επιτυχία "Believe". Τον τιμητικό λόγο για την Cher εκφώνησε η Zendaya η οποία μάλιστα απέτισε φόρο τιμής στην καλλιτέχνιδα και με την ενδυματολογική της επιλογή.

«Από πού να αρχίσω;» είπε η Zendaya. «Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο σε αυτή την αίθουσα, σε αυτή τη χώρα και σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο που να μην ξέρει τον άνθρωπο που είμαι εδώ για να τιμήσω απόψε. Τόσο εμβληματική….. Τα κάνει όλα και μάλιστα πολύ καλά».

Στη δική της ομιλία, η Cher αστειεύτηκε για την καθυστερημένη εισαγωγή της στο Hall of Fame, καθώς πέρυσι είχε δηλώσει ότι θα αρνιόταν τον τίτλο αν της προσφερόταν. «Ήταν πιο εύκολο να χωρίσεις από δύο άνδρες ταυτόχρονα παρά να μπεις στο Rock & Roll Hall of Fame», δήλωσε. «Θέλω να ευχαριστήσω τον David Geffen, γιατί έγραψε ένα γράμμα και το έστειλε στους υπεύθυνους και έτσι είμαι εδώ».

Στη συνέχεια τόνισε: «Το μόνο πράγμα που δεν έχω κάνει ποτέ είναι ότι δεν τα έχω παρατήσει». «Και μιλάω για τις γυναίκες, εντάξει… μπορεί να είμαστε στην απ' έξω, αλλά συνεχίζουμε να προσπαθούμε, και συνεχίζουμε και είμαστε κάποιες. Είμαστε ξεχωριστές.»

Η Cher έγινε γνωστή το 1965, ως το ήμισυ του φολκ-ροκ ντουέτου Sonny και Cher με τον τότε σύζυγό της Sonny Bono, και σύντομα κυκλοφόρησε τα σόλο single "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" και "You Better Sit Down Kids". Το Sonny & Cher Comedy Hour, που προβλήθηκε για τρεις σεζόν μεταξύ 1971 και 1974, έκανε τη Cher και τηλεοπτική persona. Μαζί με τον Bono απέκτησαν ένα παιδί, τον Chaz, το 1969 αλλά χώρισαν το 1975.

Στη δεκαετία του '70, η Cher σημείωσε τρεις Νο1 επιτυχίες στο Billboard Hot 100, τα "Gypsys, Tramps, and Thieves", "Half-Breed" και "Dark Lady" - και έγινε η γυναίκα solo καλλιτέχνης με τα περισσότερα singles Νο.1 στην ιστορία των ΗΠΑ. Ασχολήθηκε με την ντίσκο με το Take Me Home του 1979 και στη συνέχεια με την υποκριτική στα μέσα της δεκαετίας του '80, κερδίζοντας ένα Όσκαρ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στο πλευρό του Nicholas Cage στο Moonstruck.

Η Cher φέρει τη μοναδική διάκριση ότι είναι η μόνη solo καλλιτέχνης μέχρι σήμερα με No.1 singles του Billboard σε επτά συνεχόμενες δεκαετίες, από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 2020. Κυκλοφόρησε το 1998, το "Believe" - ​​ένα από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 1990 που ήταν το single με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο από γυναίκα καλλιτέχνη. Η Cher έχει παραμείνει στη μνήμη του κοινού με τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στο Mamma Mia! Here We Go Again το 2018, ενώ ήταν η leading performer στη φετινή επίδειξη μόδας της Victoria's Secret. Επίσης έχει απασχολήσει πολλές φορές με την αντισυμβατική στάση ζωής της που δεν υποκύπτει σε κοινωνικά πρέπει και φραγμούς.