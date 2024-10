H Chelsea Wolfe αποκαλύπτει ένα νέο EP με ακουστικές διασκευές τραγουδιών της

Η Chelsea Wolfe ανακοίνωσε το Unbound EP, μια συλλογή από ακουστικές διασκευές τραγουδιών από το τελευταίο studio album της, She Reaches Out To She Reaches Out To She.

Το EP έρχεται στις 15 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει εναλλακτικές εκδοχές των "Whispers in the Echo Chamber", "Dusk", "The Liminal" και "Place in the Sun", καθώς και μια διασκευή του "Cellar Door" από το ανερχόμενο metal συγκρότημα Spiritbox.

Όπως φαίνεται και από την ακουστική εκδοχή του "Place in the Sun", η Wolfe έχει απογυμνώσει τα highlight κομμάτια από το τελευταίο της LP, αφήνοντας σ' αυτά μόνο τη φωνή της και τη συνοδεία ακουστικής κιθάρας ή πιάνου.

Προς υποστήριξη του νέου EP, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός θα παρουσιάσει αυτές τις ακουστικές ερμηνείες στην "Unbound Tour" της το Δεκέμβρη, η οποία ξεκινά στις 4 Δεκεμβρίου στο Somerville της Μασαχουσέτης. Στο πλαίσιο της περιοδείας της θα βρεθεί και στην Ελλάδα στις 18 Νοεμβρίου 2024.

Μπορείτε να προπαραγγείλετε το Unbound EP σε βινύλιο μέσω της Loma Vista Recordings.

Όλη η tracklist του Unbound:

1. Whispers In The Echo Chamber (Unbound)

2. Dusk (Unbound)

3. The Liminal (Unbound)

4. Place In The Sun (Unbound)

5. Cellar Door (Spiritbox Cover)