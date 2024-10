To Moon Music είναι το πέμπτo άλμπουμ των Coldplay που φτάνει στην κορυφή του Billboard chart

To όγδοο άλμπουμ των Coldplay Moon Music γίνεται το πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος που φτάνει στο No1 του Billboard 200 chart, και το πρώτο μέσα σε μια δεκαετία. Ο δίσκος σημείωσε 120.000 πωλήσεις άλμπουμ την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, εκ των οποίων οι 106.000 αφορούν παραδοσιακές πωλήσεις. Τα νούμερα αυτά σηματοδοτούν την καλύτερη εβδομάδα, ανά μονάδες και πωλήσεις άλμπουμ, για το συγκρότημα από το 2015.

Το Moon Music αποτελεί τη 10η προσπάθεια για το συγκρότημα να χτυπήσει την κορυφή των σημαντικότερων music charts. Προηγουμένως τους είχαν χαρίσει αυτή τη θέση τα άλμπουμ Ghost Stories (2014), Mylo Xyloto (2011), Viva La Vida or Death and All His Friends (2008) και X&Y (2005).

Συγκεκριμένα, το chart Billboard 200 κατατάσσει τα πιο δημοφιλή άλμπουμ της εβδομάδας στις Η.Π.Α. με βάση την πολυμετρική κατανάλωση όπως υπολογίζεται σε ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, που συγκεντρώνονται από τη Luminate. Κάθε ενότητα ισούται με μια πώληση άλμπουμ ή 10 μεμονωμένα κομμάτια που πωλούνται από ένα άλμπουμ ή 3.750 με υποστήριξη διαφημίσεων ή 1.250 επίσημες ροές ήχου και βίντεο επί πληρωμή που δημιουργούνται από τραγούδια ενός άλμπουμ.