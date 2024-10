Το θρυλικό sludge metal συγκρότημα Acid Bath επιστρέφει μετά από σχεδόν 30 χρόνια

Ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Αμερικής στον κόσμο της metal μουσικής ανακοίνωσε τα πρώτα ονόματα που θα κοσμήσουν το lineup για το 2025.

Με headliners που βγάζουν μάτι, όπως Metallica, Linkin Park (που παρά το controversy γύρω από την επιστροφή τους έχουν τεράστιο ρεύμα), Evanescence, Queens of The Stone Age, Gojira κλπ. Παρά το top-heavy lineup, ένα άλλο όνομα είναι αυτό που προκάλεσε την μεγαλύτερη αίσθηση στους επίδοξους παρευρισκόμενους.

ACID BATH IS BACK!

Οι Sludge metal θρύλοι από τη Λουιζιάνα ευθύνονται για δύο από τα σημαντικότερα albums στο ιδίωμα μα και σε ολόκληρο τον ακραίο ήχο. Το When The Kite String Pops και το Paegan Terrorism Tactics, με cover arts δανεισμένα από τις "ζωγραφιές" του serial killer John Wayne Gacy έδωσαν νέο νόημα στον όρο "ακραίο". Η μπάντα καλπάζοντας πάνω στο διαρκώς αναπτυσσόμενο ρεύμα του ακραίου ήχου, είχε σταθερή πορεία προς μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Οι Acid Bath διαλύθηκαν το 1997 μετά τον τραγικό θάνατο του μπασίστα Audie Pitre σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Από τότε τα ιδρυτικά μέλη έχουν καταπιαστεί με διαφορά projects. O κιθαρίστας Sammy Duet με τους Goatwhore και ο τραγουδιστής Dax Riggs με τους Agents of Oblivion, Deadboy and the Elephantmen και εσχάτως με το solo project του (έβγαλε και τραγουδάκι χθες, μετά από 14 χρόνια). Όλα λοιπόν έδειχναν πως κάθε ελπίδα για επανασύνδεση έχει πλέον πεθάνει.

Οι Acid Bath θα εμφανιστούν στο Sick New World στις 12 Απριλίου 2025 στο Las Vegas. Πέρα από τα original μέλη (Riggs, Duet, Sanchez) το lineup θα πλαισιώσουν ο Zach Simmons των Goatwhore στα drums και ο Alex Bergeron των Agents of Oblivion στο μπάσο. Την επιστροφή επιβεβαίωσε και η ίδια η μπάντα στα social media, όπως και ο Dax Riggs στο προσωπικό του account.