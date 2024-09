Το νέο τραγούδι των The Jesus and Mary Chain έχει για τίτλο του το αρχικό όνομα της μπάντας

Στο αρχικό όνομα του συγκροτήματος αναφέρεται ο τίτλος του νέου τραγουδιού των The Jesus and Mary Chain "Pop Seeds": ένα χαρούμενο, ψυχεδελικό κομμάτι που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους για το τελευταίο τους άλμπουμ, Glasgow Eyes. Οι ίδιοι το περιγράφουν ως «νοσταλγική ανάκληση εκείνου του κοινού ψυχικού τόπου που οδήγησε στον σχηματισμό των The Jesus and Mary Chain πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.»

Σε άλλα νέα, οι The Jesus and Mary Chain στις 17 Σεπτεμβρίο κυκλοφορούν στις Η.Π.Α. τα απομνημονεύματά τους με τίτλο "Never Understood" και στις 29 Σεπτεμβρίου βγαίνουν σε κοινή περιοδεία με τους The Psychedelic Furs.

Ακούστε το "Pop Seeds" παρακάτω: