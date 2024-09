O The Weeknd αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το νέο του άλμπουμ

Share this

Ο Weeknd (κατά κόσμον Abel Tesfaye) υπόσχεται να επιστρέψει σύντομα με νέα μουσική και οι χιλιάδες θαυμαστές του ανά τον κόσμο αδημονούν. Σε μια σειρά πρόσφατων αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μουσικός αναφέρει ότι το τρίτο κεφάλαιο των After Hours και Dawn FM βρίσκεται ήδη καθ' οδόν.

Μέσα από ένα trailer με caption ALBUM TITLE που δημοσιεύθηκε στα social του καλλιτέχνη χθες Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024, αποκαλύφθηκε επιτέλους και ο τίτλος του πολυαναμενόμενου άλμπουμ: Hurry Up Tomorrow. Σύμφωνα με δημοσιεύματα «αυτό το άλμπουμ αποτελεί το αποκορύφωμα του έργου, και λειτουργεί ως το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο περιέχει πολλά υπαρξιακά και αυτοαναφορικά θέματα, όπως φαίνεται και στα πρόσφατα προωθητικά teaser, τα οποία έχουν πλημμυρίσει τους θαυμαστές με προσμονή για τη νέα αυτή κυκλοφορία».

“When today ends, I’ll discover who I am. HURRY UP TOMORROW.”

Προς το παρόν, η ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ δεν έχει ανακοινωθεί.