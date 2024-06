James Blake και Lil Yachty κυκλοφορούν έναν κοινό δίσκο με τίτλο Bad Cameo

Share this

Έναν κοινό δίσκο με τίτλο Bad Cameo κυκλοφορούν οι James Blake και Lil Yachty, στο πρώτο collaborative project τους. Το του ταλαντούχο μουσικό duo γνωρίστηκε όταν ο Yacthy προσέγγισε τον Blake το 2020 για να τον συγχαρεί για τον δίσκο του με τίτλο Assume Form. Σύντομα ξεκίνησαν να δημιουργούν μαζί μουσική, δείχνοντας κοινό ενδιαφέρον για πρωτοποριακούς ήχους στην κατηγορία της ambient.

Το Bad Cameo είναι ο πρώτος full-length δίσκος του Blake μετά το Playing Robots into Heaven από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ο πρώτος του Yachty μετά το Let’s Start Here που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο.

Ακούστε τον ολόκληρο πιο κάτω:

https://open.spotify.com/album/5zncNknK8hrQyTTVWpUyAf?si=vxiiIz7eQz2Cs4mdGaMAVg

Bad Cameo Artwork:

Bad Cameo Tracklist:

01. Save The Savior

02. In Grey

03. Midnight

04. Woo

05. Bad Cameo

06. Missing Man

07. Twice

08. Transport Me

09. Run Away From The Rabbit

10. Red Carpet