Την πρώτη τους συναυλία μετά από 11 χρόνια ετοιμάζονται να δώσουν οι Puressence

Το μεγαλύτερο comeback των «νέων» ετών!

Το θρυλικό συγκρότημα από το Μάντσεστερ, οι Puressence ετοιμάζονται να δώσουν μια μεγάλη συναυλία το Σάββατο 29 Ιουνίου, την πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση μετά από 11 χρόνια! Το Albert Hall στην πόλη τους θα είναι κατάμεστο, με τη συναυλία να είναι sold out από τη στιγμή που ανακοινώθηκε.

Οι Puressence, είναι γνήσια τέκνα της δεκαετίας των ‘90s, της δεκαετίας που άλλαξε τον κόσμο, της δεκαετίας που κανένας χρόνος δεν ήταν ίδιος με τον προηγούμενο, που ο καινούργιος χρόνος ήταν πραγματικά καινούργιος, της δεκαετίας που το παλιό τα «έσπασε» για τα καλά με το καινούργιο, της δεκαετίας που όλοι λατρεύουμε να νοσταλγούμε.

Δείτε το βίντεο εδώ:

Ο James Mudriczki, ο Kevin Matthews, ο Lowell Killen και ο Anthony Szuminski όλοι τους από το Failsworth του Μάντσεστερ, συναντήθηκαν σε ένα λεωφορείο καθώς πήγαιναν σε μία συναυλία των Stone Roses και έτσι γεννήθηκαν οι Puressence. 35 χρόνια μετά, οι 4 τους είναι ακόμα εδώ, πιο δυνατοί από ποτέ!

Το Σάββατο... all roads lead to Puressence's show at Albert Hall. Και λίγους μήνες οι Puressence θα είναι εδώ, στην Αθήνα! Μία επιστροφή με μεγάλο συναισθηματικό βάρος και ξεχωριστή αξία για το ελληνικό κοινό!

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πότε έρχονται, πού θα παίξουν, τα εισιτήρια κι άλλες χρηστικές λεπτομέρειες.

Puressence!

Don't Forget To Remember!