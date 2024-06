Burial και Kode9 κυκλοφορούν το split single “Phoneglow”/“Eyes Go Blank”

Taylor Swift - The Tortured Poets Department - The Anthology

Ένα split single-έκπληξη κυκλοφόρησαν ο Burial με τον Kode9, το οποίο ονομάζεται “Phoneglow” / “Eyes Go Blank”. Η κυκλοφορία πραγματοποιήθηκε στο label της Hyperdub, ενώ μια έκδοση 12" έρχεται σύντομα σύμφωνα με το σχετικό Bandcamp page.

Ο Burial και το επί χρόνια label του συνεργάστηκαν τελευταία φορά στο EP του 2023 με τίτλο Infirmary / Unknown​ ​Summer, λίγα χρόνια μετά την κυκλοφορία του Fabriclive 100 mix. Τον Φεβρουάριο, ο Burial πραγματοποίησε ένα solo release εκτός της Hyperdub, με τίτλο Dreamfear / Boy Sent From Above και για την XL. Ο Kode9, από την άλλη, κυκλοφόρησε το τελευταίο του full-length με τίτλο Escapology το 2022 και αναμένεται να εμφανιστεί σε μια σειρά από φεστιβάλ μέσα στο καλοκαίρι.

Ακούστε το split single εδώ.