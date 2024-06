Οι Coldplay ανακοινώνουν την κυκλοφορία ενός νέου δίσκου με τίτλο Moon Music

Taylor Swift - The Tortured Poets Department - The Anthology

Έναν νέο δίσκο με τίτλο Moon Music ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν οι Coldplay, ο οποίος θα γίνει διαθέσιμος στα δισκοπωλεία στις 4 Οκτωβρίου από την Atlantic. Το βρετανικό συγκρότημα συνεργάστηκε ξανά με τον παραγωγό Max Martin για το πολυαναμενόμενο follow-up του Music of the Spheres, και το πρώτο single του LP με τίτλο “Feelslikeimfallinginlove” θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 21 Ιουνίου. Δείτε πιο κάτω το εξώφυλλο του δίσκου.

Στο Music of the Spheres περιλαμβανόταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας των Coldplay τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία τους με τους BTS στο κομμάτι “My Universe”. Το single ήταν το πρώτο No. 1 hit της μπάντας μετά το “Viva La Vida”, ενώ τους εξασφάλισε μια υποψηφιότητα στην κατηγορία Best Pop Duo/Group Performance στα Grammy Awards του 2023.