Jamie xx και Robyn συνεργάζονται σε ένα νέο κομμάτι με τίτλο “Life”

Σε ένα νέο κομμάτι με τίτλο “Life” συνεργάζεται ο Jamie xx με τη Σουηδή Robyn, το οποίο περιλαμβάνεται στον νέο δίσκο του πρώτου με τίτλο In Waves.

Το In Waves θα κυκλοφορήσει στις 20 Σεπτεμβρίου και αποτελεί το follow-up του solo ντεμπούτου δίσκου του Jamie xx με τίτλο In Colour. Αυτό είχε κυκλοφορήσει το 2015 και περιλάμβανε τα singles “Treat Each Other Right” και “Baddy on the Floor”. Μιλώντας για το “Life”, ο δημοφιλής παραγωγός ανέφερε σε συνέντευξη:

«Έγραψα αυτό το track πολύ γρήγορα (για τα δεδομένα μου) και το λάτρεψα από την πρώτη μέρα. Όταν άκουσα για πρώτη φορά τα φωνητικά της Robyn ήταν 6 το πρωί έχοντας παίξει πρώτα στο Pacha στην Ibiza, ήταν η τέλεια στιγμή. Η Robyn κι εγώ έχουμε περάσει χρόνο μαζί δουλεύοντας και κάνοντας παρέα εδώ και αρκετά χρόνια, είναι πάντα χαρά μου και πάντα μου δίνει έμπνευση, χαίρομαι και είμαι ευγνώμων που είναι μέρος του In Waves. Ευχαριστώ, Robyn, που έφερες ζωή σε αυτό το track!».

Η Robyn πρόσθεσε: «Θέλω απλά να δω πώς θα μεταφερθεί το “Life” στο κοινό που χορεύει αυτό το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να περιμένω. Ο Jamie is είναι τόσο φανταστικός δημιουργός. Είμαι ενθουσιασμένη που είμαι μέρος αυτού του δίσκου».

