Taylor Swift - The Tortured Poets Department - The Anthology

Για 12,505 δολάρια πωλήθηκε ένα υπογεγραμμένο,self-produced CD με πρώιμες ηχογραφήσεις της Taylor Swift, σύμφωνα με την Goldin Auctions που διοργάνωσε τη δημοπρασία του.

Το CD περιέχει διασκευές της τραγουδίστριας όταν ακόμα ήταν σε πολύ νεαρή ηλικία στη Dolly Parton και τις The Chicks. Η ηχογράφηση μας γυρνά συγκεκριμένα πίσω όταν η Swift ήταν 11 ετών και προσπαθούσε μαζί με τη μητέρα της να ξεκινήσει την καριέρα της στην country μουσική από το Nashville των ΗΠΑ. Το demo CD περιλαμβάνει ωστόσο και δική της μουσική, όπως το πρώτο κομμάτι του δίσκου με τίτλο “Am I Ready for Love” και το “Can I Go with You”. Κανένα από τα εν λόγω κομμάτια δεν κατάφεραν βέβαια να κυκλοφορήσουν επίσημα στο μέλλον.

Στον δίσκο περιλαμβάνεται και μια διασκευή σε κομμάτι της Olivia Newton-John.

Σε άλλα νέα, η Swift ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η άκρως επιτυχημένη πορεία της “Eras Tour” της θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Δεκέμβριο, έχοντας ήδη χαρακτηριστεί ως η πιο επιτυχημένη περιοδεία όλων των εποχών. Όχι και άσχημα για μια πιτσιρίκα που κάποτε μοίραζε δωρεάν τα CD της με την ελπίδα να γίνει κάποτε γνωστή!