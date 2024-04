Cher, A Tribe Called Quest και Dave Matthews Band στο Class of 2024 του Rock & Roll Hall of Fame

Στο Class of 2024 του Rock & Roll Hall of Fame βρέθηκαν οι Cher, A Tribe Called Quest, Dave Matthews Band και Mary J. Blige, στο πλευρό και άλλων σπουδαίων καλλιτεχνών όπως οι Ozzy Osbourne, Kool & The Gang, Peter Frampton και Foreigner που εισήχθησαν επίσης φέτος σε αυτό.

Αυτή τη χρονιά, το Musical Influence Award δόθηκε στους Alexis Korner, John Mayall και Big Mama Thornton, ενώ οι Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick και Norman Whitfield θα λάβουν επίσης το Musical Excellence Award. Επιπλέον, η Suzanne de Passe – μια από τις πρώτες γυναίκες leading executives στη βιομηχανία της μουσικής και προσωπικότητα της σκηνής της Motown – θα τιμηθεί με το Ahmet Ertegun Award.

Η τελετή εισαγωγής στο Rock & Roll Hall of Fame του 2024 θα παρουσιαστεί ως τηλεοπτικό special στο ABC, ενώ στη συνέχεια θα προβάλλεται από το Hulu.

Οι Cher, Kool & the Gang, Peter Frampton και Foreigner μπαίνουν στο Rock Hall αμέσως μετά την πρώτη τους υποψηφιότητα. Οι A Tribe Called Quest είχαν υπάρξει υποψήφιοι και τις χρονιές 2022 και 2023, ενώ τη Mary J. Blige είδαμε υποψήφια ξανά το 2021. Οι Dave Matthews Band από την άλλη υπήρξαν υποψήφιοι το 2020. Ως προς τον Ozzy Osbourne τώρα, ο ίδιος είναι πρακτικά ήδη μέλος του Rock & Roll Hall of Fame ως μέλος των Black Sabbath—πλέον θα γίνει και ως solo καλλιτέχνης.

Οι καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που έλαβαν υποψηφιότητα εισαγωγής αλλά δεν τα κατάφεραν φέτος ήταν οι Oasis, Sinéad O’Connor, Sade, Mariah Carey και Eric B. & Rakim.

Kate Bush, Missy Elliott, Sheryl Crow, Rage Against the Machine, Willie Nelson, George Michael και the Spinners ήταν οι περσινοί εισαχθέντες στο Rock & Roll Hall of Fame.