Η Taylor Swift παρουσιάζει το video της για το “Fortnight”, στο οποίο συνεργάζεται με τον Post Malone

Το μουσικό video της για το “Fortnight” όπου και συνεργάζεται με τον Post Malone παρουσίασε η Taylor Swift, η οποία και μόλις κυκλοφόρησε το ολοκαίνουριο και ήδη επιτυχημένο Tortured Poets Department. Το εν λόγω visual είναι το πρώτο του δίσκου, ο οποίος ήταν φυσικά και η δημοφιλέστερη κυκλοφορία παγκοσμίως το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.

Το σενάριο του video γράφτηκε από την ίδια τη Swift η οποία μάλιστα ανέλαβε και τη σκηνοθεσία του, ενώ στο πλευρό εκείνης και του Post Malone συμπρωταγωνιστούν οι Ethan Hawke και Josh Charles.

Η Swift έκανε έκπληξη στους θαυμαστές της μόλις λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του The Tortured Poets Department, δίνοντας στη δημοσιότητα και το full double album, The Tortured Poets Department: The Anthology. Η ανθολογία περιλαμβάνει 31 μουσικά κομμάτια. Η Swift συνεργάστηκε για τις ανάγκες της νέας της δουλειάς με τον Jack Antonoff και τους Bleachers, τον Aaron Dessner, τη Florence Welch, τον drummer των Wilco, Glenn Kotche, τους συνεργάτες του Sufjan Stevens, James McAlister και Thomas Bartlett, και πολλούς ακόμη.