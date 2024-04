Οι Interpol παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας τους μπροστά σε κοινό 160,000 ατόμων στο Mexico City

Share this

Τη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας τους παρουσίασαν μπροστά σε κοινό 160,000 ατόμων στο Mexico City οι Interpol, η οποία δόθηκε μάλιστα δωρεάν για τους παρευρισκόμενους. Αυτή πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Zócalo, μια ιστορικής σημασίας πλατεία για το Mexico City.

Το αγαπημένο συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη ερμήνευσε 21 career-spanning κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων των “Evil”, “All the Rage Back Home”, “Obstacle 1”, “C’mere” και “Slow Hands”. Δείτε πιο κάτω ένα full replay της συναυλίας στο streaming link.

Η εν λόγω συναυλία δεν ήταν μόνο η μεγαλύτερη στην καριέρα των Interpol, αλλά και η πιο πολυπληθέστερη που πραγματοποιήθηκε φέτος στο Μεξικό. Το συγκρότημα τη χαρακτήρισε ως «μια ευκαιρία να δώσει πίσω στο μεγάλο και πιστό fanbase του από το Μεξικό, που τους έχει υποστηρίξει απίστευτα διαχρονικά».

Το Μάιο οι Interpol θα ξεκινήσουν και μια παγκόσμια περιοδεία, στα πλαίσια της οποίας θα δώσουν συναυλίες και σε μεγάλα φεστιβάλ. Παράλληλα θα εμφανίζονται ως support σε συναυλίες των Smashing Pumpkins, πέρα από τα δικά τους headlining shows.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά των Interpol ήταν το The Other Side of Make-Believe του 2022.

Interpol 2024 Tour Dates:

05/02 – Atlanta, GA @ The Masquerade

05/03 – Atlanta, GA @ Shaky Knees Festival

05/05 – Houston, TX @ Bayou Music Center *

05/06 – San Antonio, TX @ Boeing Center *

05/07 – El Paso, TX @ El Paso County Coliseum *

05/08 – Mesa, AZ @ Mesa Amphitheatre *

05/10 – Las Vegas, NV @ The Theater at Virgin Hotels *

05/11 – Pasadena, CA @ Cruel World Festival

05/12 – Salt Lake City, UT @ Kilby Block Party

05/24 – San José, CR @ Parque Viva

05/26 – Medellín, CO @ Orquideorama

05/28 – Lima, PE @ MULTIESPACIO COSTA 21

05/31 – Santiago, CL @ Teatro Caupolicán

06/02 – Buenos Aires, AR @ Luna Park

06/05 – Rio de Janeiro, BR @ Vivo Rio

06/07 – São Paulo, BR @ Audio

06/08 – São Paulo, BR @ Audio

06/13 – Nashville, TN @ The Blue Room

06/14 – Manchester, TN @ Bonnaroo Music & Arts Festival

06/19 – Mönchengladbach, DE @ SparkassenPark ^

06/21 – Hanover, DE @ ZAG Arena ^

06/22 – Berlin, DE @ Parkbühne Wuhlheide ^

06/24 – Vienna, AT @ Wiener Stadthalle ^

06/25 – Gardone Riviera, IT @ Anfiteatro del Vittoriale

06/26 – Zürich, CH @ X-TRA ^

06/28 – Luxembourg City, LU @ Luxexpo The Box ^

06/29 – Rotterdam, NL @ Ahoy ^

06/30 – Antwerp, BE @ Live is Live Festival

07/02 – Gliwice, PL @ PreZero Arena ^

11/01 – Wolverhampton, UK @ The Halls Wolverhampton #

11/02 – Manchester, UK @ O2 Apollo Manchester #

11/04 – Glasgow, UK @ Glasgow Royal Concert Hall #

11/05 – Newcastle upon Tyne, UK @ O2 City Hall Newcastle #

11/07 – Bristol, UK @ Bristol Beacon #

11/08 – London, UK @ Alexandra Palace #

^ = w/ Smashing Pumpkins

* = w/ Él Mató a un Policía Motorizado

# = Antics performance