Ο David Byrne αποκαλύπτει τη διασκευή του στο “Hard Times” των Paramore

Τη διασκευή του στο “Hard Times” των Paramore αποκάλυψε ο σπουδαίος David Byrne, η οποία και δημιουργήθηκε στα πλαίσια του εορτασμού της φετινής Record Store Day. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με αυτήν του "Burning Down the House" από τους Paramore, οι οποίοι το 2017 είχαν κυκλοφορήσει τον δίσκο After Laughter αντλώντας έμπνευση από τη μουσική των Talking Heads. Έτσι, Byrne και Paramore κυκλοφόρησαν στις 20 Απριλίου έναν κοινό 12ιντσο δίσκο, τον οποίο μπορείτε φυσικά να ακούσετε πιο κάτω.

Η διασκευή του Byrne διατηρεί τα tribal drums του original, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προσθέτει και νέα στοιχεία στο κομμάτι. «Το συγκρότημα μου είπε ότι το κομμάτι τους, “Hard Times”, ήταν εμπνευσμένο από τους Talking Heads, οπότε το έμαθα και ηχογράφησα τη δική μου εκδοχή με ένα horn section», δήλωσε σχετικά ο Byrne στο Twitter.

Ως Record Store Day 2024 Ambassadors, οι Paramore κυκλοφόρησαν επίσης ένα exclusive vinyl pressing του πρόσφατου remix δίσκου τους, Re: This is Why.

Η διασκευή των Paramore στο “Burning Down the House” θα είναι επίσης διαθέσιμη στον επερχόμενο δίσκο της A24 και tribute album των Talking Heads, Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense.