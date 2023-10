Ακούστε ολόκληρο το Re: This Is Why.

Τη νέα τους δισκογραφική δουλειά κυκλοφόρησαν οι Paramore, η οποία και αποτελεί ένα all-star reimagining του έκτου studio δίσκου τους. Στο Re: This Is Why, το συγκρότημα συνεργάζεται επίσης με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Foals, Julien Baker, Wet Leg, Remi Wolf και πολλοί ακόμα.

Ο νέος δίσκος υπόσχεται μια επαναπροσέγγιση στον προηγούμενο, με πληθώρα από φωνές να φέρνουν νέες προοπτικές στα κομμάτια του συγκροτήματος από το παρελθόν, αλλά και ολοκαίνουριες συνθέσεις.

Μαζί με τους προηγούμενους καλλιτέχνες, στο Re: This Is Why συμμετέχουν επίσης οι Panda Bear, Bartees Strange, The Linda Lindas, Zane Lowe, Romy, Claud και DOMi & JD BECK, ενώ στον δίσκο περιλαμβάνεται και ένα ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα demo του “Sanity”.

Το original This Is Why κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Re: This Is Why Artwork:

Re: This Is Why Tracklist: