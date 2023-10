Τουλάχιστον 250 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Tribe of Nova festival του Ισραήλ μετά την επίθεση της Hamas που ξεκίνησε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το φεστιβάλ trance μουσικής λάμβανε χώρα κοντά στα σύνορα με τη Γάζα και πέρα από τους νεκρούς γίνεται λόγος και για πολλούς ομήρους.

Η επίθεση ξεκίνησε τις τελευταίες ώρες του φεστιβάλ, στις 6 το πρωί τοπική ώρα. Όπως έχει καταγραφεί και σε βιντεοσκοπημένο υλικό, μέλη της Hamas έπεσαν με αλεξίπτωτα στην περιοχή προτού ξεκινήσουν να σκοτώνουν αδιακρίτως ανθρώπους στο κοινό, μεταξύ των οποίων και ανήλικα παιδιά.

Τα ισραηλινά media μετέφεραν στο Associated Press την πληροφορία ότι οι νεκροί από την επίθεση του Σαββάτου ανέρχονται στην πραγματικότητα σε τουλάχιστον 700, με τους τραυματίες να ξεπερνούν επίσης τους 1,500. Έκτοτε, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, ανακοίνωσε την έναρξη πολέμου με τη Hamas, με τον παλαιστίνιο Υπουργό Υγείας να μεταφέρει ότι τουλάχιστον 232 παλαιστίνιοι έχουν δολοφονηθεί σε αντίποινα από την πλευρά του Ισραήλ. Αντίστοιχα, οι τραυματίες από την παλαιστινιακή πλευρά ανέρχονται σε 1,700.

In memory of the countless young people tragically murdered by Hamas terrorists, let the world know. This music festival was a symbol of love and freedom until it was disrupted by Hamas infiltrators in Israel, taking hundreds of innocent lives. pic.twitter.com/hw7SM88kxA

Hamas soldiers paraglided into a rave while everyone stands by wondering what is happening, moments before they open fire.

More than 260 bodies found at the music festival after Hamas attack.

Israel has not released an official toll but its media said at least 700 people were… pic.twitter.com/GKSSs61CmV