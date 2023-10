Ακόμη ένα preview από τον comeback δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο ONE MORE TIME….

Σαν άλλοι Ramones κάνουν cosplay στο video του νέου τους single οι Blink-182, το οποίο και τιτλοφορείται “Dance with Me”. Αυτό αποτελεί ακόμη ένα preview από τον comeback δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο ONE MORE TIME…, που είναι και ο πρώτος μετά την επιστροφή του κιθαρίστα τους, Tom DeLonge.

Το clip ξεκινά με μια ψεύτικη τηλεοπτική συνέντευξη, στην οποία το συγκρότημα εμφανίζεται να κάνει το δικό του Joey Ramone cosplay, με την παρουσιάστρια να αναρωτιέται «τι σκατά είναι η punk;».

Το ONE MORE TIME… θα κυκλοφορήσει στις 20 Οκτωβρίου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δημοσιοποιηθεί τα singles “Edging”, “MORE THAN YOU KNOW” όπως και το ομώνυμο κομμάτι.