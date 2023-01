Μια σειρά 50 εβδομάδων στο YouTube για τον εορτασμό της live κληρονομιάς τους ξεκίνησαν οι Queen, η οποία και φέρει τον τίτλο Queen: The Greatest Live. Δίνοντας στους fans τους ένα πολυπόθητο insight στη ζωή τους επί της σκηνής, οι Brian May και Roger Taylor μιλούν στο πρώτο επεισόδιο για τη διαδικασία των προβών του συγκροτήματος.

Η σειρά αποτελεί το sequel της προηγούμενης YouTube series των Queen, με τίτλο Queen: The Greatest. Αυτή είχε ανακοινωθεί από τον Μάρτιο του 2021 και αφηγούνταν την ιστορία της μπάντας από τις πρώτες της εμφανίσεις, μέχρι την επιστροφή τους με τον Adam Lambert. Η νέα σειρά υπόσχεται με τη σειρά της «σπάνιο αρχειακό ζωντανό υλικό, σύγχρονες εμφανίσεις και behind-the-scenes συνεντεύξεις από τις πέντε δεκαετίες ζωής των Queen».

Τη σειρά υπογράφει ο επί χρόνια συνεργάτης της μπάντας, Simon Lupton, που ήταν παραγωγός και στο Queen: The Greatest, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν και στα ντοκιμαντέρ Queen: Rock the World, Queen: Behind the Rhapsody, Queen: Days of Our Lives, Queen on Fire: Live at the Bowl και Queen Live at Wembley ’86.

Δείτε το πρώτο επεισόδιο της σειράς Queen: The Greatest Live πιο κάτω: