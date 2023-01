Την πρώτη της συναυλία μετά από τέσσερα χρόνια έδωσε η Beyoncé, η οποία εμφανίστηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Dubai στις 21 Ιανουαρίου.

Νωρίτερα την προηγούμενη εβδομάδα, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια είχε προσκαλέσει influencers και δημοσιογράφους να βρεθούν στην εμφάνισή της στο Dubai, η οποία και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εγκαινίων του ξενοδοχείου Atlantis The Royal. Η ίδια είχε υποσχεθεί τότε «την performance της ζωής της».

Η Beyoncé άνοιξε την ιδιωτική συναυλία πολυτελείας με τα κομμάτια “At Last”, “XO” και “Flaws And All”, προτού ερμηνεύσει tracks από όλο τον back catalogue της.

Στη συνέχεια ερμήνευσε διάφορα κομμάτια από το Lion King: The Gift soundtrack στο οποίο και συμμετείχε, μεταξύ των οποίων τα “Otherside”, “Spirit”, “Bigger” και “Brown Skin Girl”, στο οποίο τη συνόδεψε η πρωτότοκη κόρη της, Blue Ivy Carter.

Στο finale της συναυλίας, η Beyoncé ερμήνευσε το “Drunk In Love” πάνω σε μια πλατφόρμα πάνω από ένα συντριβάνι και όσο εκτοξεύονταν γύρω της πυροτεχνήματα.

Δείτε το fan-shot footage και την πλήρη setlist της συναυλίας πιο κάτω:

New angle of @Beyonce’s Drunk In Love performance pic.twitter.com/C2u0HKQdiE — Beyoncé Press. | Fan Account (@beyoncepress) January 21, 2023

Beyoncé in Dubai & everywhere all at once 🤩 pic.twitter.com/VIQEAh3aJb — Katherine Harris (@IamKatHarris) January 22, 2023

this man on IG getting all the good beyoncè footage! pic.twitter.com/sOAQeQFONk — sis thee doll (@ucancallmesis) January 21, 2023

This is what it looks like to be STILL on top of your game 20+ years later! OVERRATED WHERE??!! THE MF QUEEN BEY!! @Beyonce #BeyonceInDubai pic.twitter.com/3JRbGXG5fL — Joi Stewart (@JoiStewart13) January 22, 2023

beyoncé proves time and time again that she is the greatest artist of all time. wow. pic.twitter.com/DvD8xeO7VQ — jay (@YOUFlRST) January 21, 2023

Beyoncé performing Bigger for the first time ever! pic.twitter.com/oZzWXPeZX0 — BEYTHOVEN is HEATED | non-affiliated fan account (@beyonceparkwood) January 21, 2023

Official recording of Beyonce's performance in Dubai shared by @parkwood pic.twitter.com/tJZMgPWsji — Beyoncé Press. | Fan Account (@beyoncepress) January 21, 2023

Beyoncé and the Mayyas, an all-female Lebanese precision dance group performing “Naughty Girl” Panjabi MC Remix at Atlantis the Royal pic.twitter.com/TbfNE7bKe4 — BEY-Z🐝⬢⬡ · fan account (@beyzhive) January 22, 2023

Last time Beyoncé did the Beautiful Liar dance break was back in 2007😭 pic.twitter.com/H1so2NDNEr — BEY-Z🐝⬢⬡ · fan account (@beyzhive) January 21, 2023

Η Beyoncé ερμήνευσε τα κομμάτια:

‘At Last’

‘XO’

‘Flaws And All’

‘Ava Marie’

‘Halo’

‘Brown Skin Girl’ (with Blue Ivy Carter)

‘Be Alive’

‘Otherside’

‘Bigger’

‘Spirit’

‘Freedom’

‘I Care’

‘Beautiful Liar’

‘Crazy In Love’

‘Countdown’

‘Naughty Girl’

‘Drunk In Love’

Η συναυλία είναι η πρώτη που δίνει η Beyoncé μετά την κυκλοφορία του Renaissance του 2022, χωρίς ωστόσο να ερμηνεύει κανένα από τα 16 κομμάτια του.

Η Beyoncé εισέπραξε επικριτικά σχόλια στα κοινωνικά μέσα, από fans που θεώρησαν προβληματική την απόφασή της να δώσει συναυλία στο Dubai. Αυτό, μιας που η περιοχή έχει βαθιά ιστορία σε καταπάτηση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την ομοφυλοφιλία να θεωρείται μάλιστα ακόμη αδίκημα που τιμωρείται με θάνατο.

Την περασμένη χρονιά, η Beyoncé επιβεβαίωσε τη συναυλιακή της επιστροφή το 2023 με μια world tour. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συναυλίες της.