Την επανακυκλοφορία του Moon Safari σε βινύλιο ανακοίνωσαν οι Air, θέλοντας να γιορτάσουν την 25η επέτειο του κλασικού σήμερα ντεμπούτου δίσκου τους.

Το αγαπημένο French duo των Nicolas Godin και Jean-Benoît Dunckel κυκλοφόρησε τον δίσκο το 1998 και, έπειτα από την επανακυκλοφορία του follow-up του, 10 000Hz Legend, στην 20η του επέτειο, τώρα σκοπεύει να διαθέσει στα δισκοπωλεία ακόμη ένα cut του δίσκου από την εταιρία Vinyl Me Please.

Το reissue θα γίνει διαθέσιμο την 1η Φεβρουαρίου και σε ένα “Sea of Tranquility” coloured βινύλιο 180 γραμμαρίων.

Η επανέκδοση θα περιλαμβάνει lacquers cut δια χειρός Marie Pieprrzownik, μαζί με ένα Listening Notes article της Sophie Frances Kemp και ένα art print του Mike Mills.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά των Air, το Le Voyage Dans La Lune, κυκλοφόρησε το 2012.

25 years ago, we debuted 'Moon Safari'! To celebrate this milestone, we’ve put together an anniversary ed. with @VinylMePlease : a 180g Vinyl with a Listening Notes booklet & art print. It’ll drop Feb. 1

Exclusively available here https://t.co/Ef9rH04n57@nicolasgodin @JBDunckel pic.twitter.com/0t65nGERgD