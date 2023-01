Στα 81 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός David Crosby των Byrds και Crosby Stills Nash and Young, είδηση που έγινε γνωστή μέσα από το Variety.

«Είναι με μεγάλη στενοχώρια μετά από μακρά ασθένεια, που ο αγαπημένος μας David (Croz) Crosby έφυγε από τη ζωή», έγραψε η σύζυγός του σε σχετικό statement. «Ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγο και αδελφή ψυχή του, Jan, και τον γιο του, Django. Αν και δεν είναι πια μαζί μας, η ανθρωπιά του και η τρυφερή καρδιά του θα συνεχίσουν να μας οδηγούν και να μας εμπνέουν. Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα από τη θρυλική μουσική του. Ειρήνη, αγάπη και αρμονία σε όσους γνώρισαν τον David και ένιωσαν το άγγιγμά του. Θα μας λείψει πολύ».

Ο Crosby γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1941 και υπήρξε ο δεύτερος γιος του βραβευμένου με Oscar διευθυντή φωτογραφίας, Floyd Crosby. Ο ίδιος παράτησε το κολλέγιο για να γίνει solo καλλιτέχνης στην περίφημη folk σκηνή της Καλιφόρνια, με την πρώτη του συμβολή στην αλλαγή της ιστορίας της rock να έρχεται με τη συμμετοχή του στους Byrds το 1964, μαζί με τους Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman και Michael Clarke. Το group έφτασε στο No. 1 με τη διασκευή του στο “Mr. Tambourine Man” του Bob Dylan.

Ο Crosby συμμετείχε σε πέντε δίσκους τους κατά τη διάρκεια μιας επικερδούς τριετίας, αποχώρησε όμως το 1967 μετά από μια συναυλία στο Monterey Pop Festival με τους Buffalo Springfield, όπου ο ίδιος προχώρησε στην αναπαραγωγή θεωριών συνομωσίας για τη δολοφονία του John F. Kennedy, Jr..

Το 1968, ο Crosby δημιούργησε τους Crosby Stills and Nash με τον Stephen Stills των Buffalo Springfield και τον Graham Nash των The Hollies, ένα lineup που συχνά θεωρείται ότι έκανε δημοφιλή τα supergroup στην ιστορία του rock and roll. Το trio κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία Best New Artist μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου δίσκου του το 1969, ενώ την ίδια χρονιά ο Neil Young ξεκίνησε να συμμετέχει σε εμφανίσεις τους, συμπεριλαμβανομένης αυτής στο Woodstock. Ως κουαρτέτο ονομάστηκαν CSNY και ξεκινώντας στις αρχές των 1970’s, άφησαν πίσω τους τεράστια μουσική κληρονομιά και ένα ανεξίτηλο στίγμα στην πολιτιστική αντικουλτούρα της εποχής.

CSN και CSNY έκαναν αρκετά διαλείμματα ανά τα χρόνια, για να έρθουν μετά διάφορες επανασυνδέσεις, αλλά και διενέξεις μεταξύ τους.

Το 1971, ο Crosby κυκλοφόρησε το πρώτο από τα οκτώ solo albums του, το If I Could Only Remember My Name, που θεωρείται εμβληματικό για τη folk μουσική. Αν και συχνά σημειώνονταν εντάσεις με τους Stills και Young, ο ίδιος παρέμεινε στενός φίλος και συνεργάτης του Graham Nash, με το duo να κυκλοφορεί μάλιστα τρεις δίσκους μαζί: το Wind on the Water του 1975, το Whistling Down the Wire του 1976 και το Crosby & Nash του 2004.

Το 1989 κυκλοφόρησε τη solo δουλειά του, Oh Yes I Can, που ακολούθησε το 1993 το Thousand Roads. Το 1994, έχοντας υποφέρει από ασθένεια στο συκώτι ως αποτέλεσμα της Ηπατίτιδας Γ και δεκαετιών υπερκατανάλωσης αλκοόλ και κοκαΐνης, προχώρησε σε μεταμόσχευση την οποία πλήρωσε τότε ο Phil Collins.

Μετά την ανάρρωσή του, ίδρυσε τους CPR, ένα group με τον κιθαρίστα Jeff Pevar, αλλά και τον μέχρι τότε αποξενωμένο γιο του, τον πιανίστα James Raymond. Οι CPR κυκλοφόρησαν τον ομώνυμο δίσκο τους το 1998, τον οποίο ακολούθησε το Just Like Gravity του 2001.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Crosby εμφανίστηκε στην ταινία Hook του Steven Spielberg, όπου ερμήνευσε τον πειρατή Tickles.

Ο Crosby έχει εισαχθεί δύο φορές στο Rock and Roll Hall of Fame, πρώτα ως μέλος των Byrds το 1991 και έπειτα με τους Crosby Stills and Nash το 1997.

Διαβάστε μερικά από τα μηνύματα του καλλιτεχνικού κόσμου για τον θάνατό του:

We sang together, we played together and had great times together.

I'll miss The Croz more than words can say.

Sail on. pic.twitter.com/Lc6pui2rCX — David Gilmour (@davidgilmour) January 20, 2023

I don’t know what to say other than I’m heartbroken to hear about David Crosby. David was an unbelievable talent - such a great singer and songwriter. And a wonderful person. I just am at a loss for words. Love & Mercy to David’s family and friends. Love, Brian pic.twitter.com/Hjht7LeGiv — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) January 19, 2023

Grateful for the time we had with David Crosby. We’ll miss him a lot. — Jason Isbell (@JasonIsbell) January 19, 2023

Sometimes I pinch myself when I look back at the people I worked with who I admired as a kid.



I repped David Crosby on different occasions. He was his own man. He could be cantankerous, he could be a pussycat. That was Cros.



About as real as you could get.



Long Time Gone 1969 pic.twitter.com/BIylD1b0I7 — Danny Deraney (@DannyDeraney) January 19, 2023

"I don't like greed, I don't like ignorance. I really don't like anger. But I love love." - @thedavidcrosby



Rest in peace to the brilliant David Crosby. He will be greatly missed. 🕊



📸 Henry Diltz pic.twitter.com/6AXXTT8wcP — Marianne Faithfull (@Faithfull_M) January 20, 2023

As much as I loved his music I loved his thoughts on Twitter as well. Rest In Peace David Crosby ✌️ thank you for the lifetime of inspiration https://t.co/Vdoc6j6LdL — Sebastian Bach (@sebastianbach) January 19, 2023