Ένα προβοκατόρικο tweet έκανε ο Liam Gallagher, στο οποίο ισχυρίζεται ότι ο αδερφός του, Noel Gallagher, πρόσφατα επικοινώνησε μαζί του «παρακαλώντας για συγχώρεση». Πιο συγκεκριμένα, ο πάλαι ποτέ Oasis frontman δημοσίευσε στο Twitter στις 18 Ιανουαρίου μια ανάρτηση, στην οποία αποκάλυπτε την εν λόγω κίνηση του αδερφού του, ρωτώντας το κοινό του αν πρέπει να τον συναντήσει ή να του πει να πάει να…

Just had RKID on the phone begging for forgiveness bless him wants to meet up what Dya reckon meet up or fuck him off