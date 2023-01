Κυκλοφόρησε και επίσημα το μουσικό video του Weeknd για το νέο του κομμάτι για το Avatar, “Nothing is Lost (You Give Me Strength)”, που συνοδεύει το πολυαναμενόμενο sequel του James Cameron.

Το συνοδευτικό video σκηνοθέτησε ο Quentin Deronzier και τοποθετείται σε μεγάλο βαθμό στο fictional landscape του πλανήτη Pandora, ενώ σε αυτό εμφανίζεται φυσικά και ο Weeknd.

Την παραγωγή του “Nothing is Lost (You Give Me Strength)” ανέλαβαν οι επί χρόνια συνεργάτες του Weeknd, Swedish House Mafia, μαζί με τον συνθέτη της μουσικής του Avatar, Simon Franglen. Ο Weeknd είχε tease-άρει τη συμβολή του στο blockbuster soundtrack από τις αρχές του Δεκέμβρη, προτού κυκλοφορήσει το κομμάτι του επίσημα μία ημέρα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας στις 15 Δεκεμβρίου.

Τα προηγούμενα soundtrack contributions του Weeknd ήταν το “Earned It” για το Fifty Shades of Grey του 2015, όπως και το Kendrick Lamar-assisted “Pray For Me” από το Black Panther του 2018.