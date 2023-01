Την άποψή του σχετικά με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να γράψει μεταξύ άλλων στίχους τραγουδιών εξέφρασε ο Nick Cave, που φαίνεται έξαλλος ως προς το πόσο πολύ φαίνεται να το έχει τραβήξει η σύγχρονη τεχνολογία, παρεμβαίνοντας ακόμη και στους τρόπους που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την παραγωγή τέχνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αυστραλός τραγουδιστής/τραγουδοποιός έγραψε μια καυστική κριτική για το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, το οποίο και επιχείρησε να γράψει ένα τραγούδι στα πρότυπα του ύφους των δικών του.

Ο frontman των Bad Seeds απάντησε σε μήνυμα που του έστειλε θαυμαστής και περιλάμβανε στίχους που γράφτηκαν από τη νέα AI εφαρμογή, η οποία μπορεί να μιμηθεί το στιλ άλλων ανθρώπων: «Με όλη την αγάπη και τον σεβασμό στον κόσμο, το τραγούδι είναι μια ανοησία, μια αποκρουστική κοροϊδία του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και…δεν μου αρέσει» δήλωσε.

«Το ChatGPT είναι, σε αυτή την περίπτωση, μια αναπαραγωγή – παρωδία», γράφει – μεταξύ άλλων – ο Cave, για να συνεχίσει: «Το ChatGPT ίσως να μπορεί να γράψει μια ομιλία, μια εργασία, μια αναγγελία θανάτου αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα αυθεντικό τραγούδι. Τα τραγούδια προκύπτουν από τα βάσανα, βασίζονται στην περίπλοκη, εσωτερική μάχη της δημιουργίας και – από όσο ξέρω – οι αλγόριθμοι δεν έχουν συναισθήματα».

Το τραγούδι περιλαμβάνει τους στίχους:

In the depths of the night, I hear a call

A voice that echoes, through the hall

It’s a siren’s song, that pulls me in

Takes me to a place, where I can’t begin

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Όπως τονίζει ο Cave στην ανάρτησή του, ένα από τα δυνατά σημεία του ChatGPT δεν είναι άλλη από την ευελιξία του, μιας που το εν λόγω bot μπορεί να γράψει σε δεκάδες διαφορετικά στιλ και με ύφος που αλλάζει αρκετά. Για καλή τύχη της ανθρωπότητας, όμως, το σύστημα έχει την τάση να επιβεβαιώνει λανθασμένες πληροφορίες ως γεγονότα.

Τι πιστεύετε εσείς λοιπόν για το εν λόγω πρόγραμμα και το μέλλον της μουσικής δημιουργίας στην περίπτωση που αυτό εδραιωθεί;